Родителей, бросивших на улице младенца, сняла камера наблюдения

Появились новые подробности в истории брошенной на улице Щепкина в Москве 4-месячной девочки: следствие распространило кадры с камеры наблюдения. На них видна пара с ребенком, лица хорошо различимы. Информацию, которая может помочь в розыске, полиция просит сообщать по телефонам 02 и 112.

Девочка остается в больнице имени Сперанского. По словам врачей, она чувствует себя хорошо. После того, как предполагаемых родителей найдут, их ждут тест ДНК и уголовная статья об оставлении в опасности.