Москвичей ждет снег с дождем

На следующей неделе в Москве может пройти дождь с мокрым снегом.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что похолодание в Европейскую часть России принесет мощный циклон.

В воскресенье днем будет еще 15 градусов тепла, облачно, пройдут небольшие дожди. Погода начнет портиться в понедельник. Температура будет днем от 7 до 12 градусов. В ночь на вторник будет до нуля, днем – до 6 градусов. Пройдет мокрый снег с дождем.