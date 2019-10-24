Рухнувший со склона камень разрушил дом жительницы Северной Осетии

Сорвавшийся с высоты около 200 метров крупный камень частично разрушил частный дом в селении Верхний Зарамаг в Северной Осетии. Обломок скалы проломил крышу и рухнул в комнате, где живут две женщины, сообщает телеканал "Осетия-Ирыстон".

Жанна Сикоева и ее мать не пострадали, но вынуждены были на время переехать к родственникам во Владикавказ. На месте ЧП работают геологи, вес небесного "подарка" они оценили в полторы тонны.

По предварительной версии, речь идет не о рядовом камнепаде — рухнувший булыжник кто-то подкопал. Основными подозреваемыми остаются животные, но владелиц подумывает о том, чтобы подать заявление в полицию.

Геологи предупредили об опасности для других построек села, а потому настаивают на создании защитного рва по верхней границе Верхнего Зарамага. Только у местной администрации на это нет средств, как и на то, чтобы помочь в восстановлении дома Жанны Сикоевой.