В Карелии цирк исчез после нападения медведя на дрессировщика

В Карелии следователи возбудили уголовное дело после нападения хищника на дрессировщика во время циркового представления. Артист едва не погиб, после того как медведь повалил его на землю. Что привело к страшному происшествию?

Передвижной цирк в городе Олонец в Карелии. Восторженная публика снимает на камеры смартфонов яркое шоу. На арене – медведь-гризли. Опасных хищник послушно катит перед собой тележку. За это получает вкусное вознаграждение. Дальше события развиваются не по сценарию.

Медведь не выпускает дрессировщика из лап. Ассистент пытается оттащить животное, а публика вскакивает с мест. Между ареной и зрителями — никаких ограждений, а в зале — маленькие дети. Что если хищник бросится и на них?!

Специалисты уверены, что даже опытный цирковой дрессировщик не застрахован от нападения своего подопечного. Тигр или медведь остается хищником и на арене.

Страшные кадры в цирке засняла местная жительница, которая пришла на предоставление с сыном, а позже опубликовала его в социальных сетях.

А вот кадры, снятые уже на следующий день: на месте цирка ничего нет. Вероятно, исчезновение циркачей связано с интересом со стороны следователей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Узнать мнение руководителей цирка нам не удалось. По номеру телефона, указанному на официальном сайте в Интернете, никто не берет трубку, а страницы цирка в соцсетях и вовсе удалены. Видимо, продолжения гастролей ждать не стоит.