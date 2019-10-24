Перестрелка на Дону: подозреваемый в убийстве арестован до 21 декабря

Участник перестрелки в Орловском районе Ростовской области арестован почти на два месяца — до 21 декабря. Об этом сообщает "Дон-ТР" со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Как показали проведенные следственные действия, Василий Дакишвили является одним из подозреваемых. Возможно, именно он входит в число организаторов ЧП.

Ссора местных жителей села Чернозубовка разгорелась 22 октября. Предположительно поводом для серьезного конфликта стали пастбища. Семьи фермеров не смогли поделить участки для выпаса скота. Начавшаяся перестрелка закончилась трагически: пятеро погибли, двоих доставили в больницу. Оперативно-следственные действия продолжаются.