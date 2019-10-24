Обидчик Слуцкого отстранен от тренировок в "Витессе"

Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок. Игрок средней линии ранее стал центральной фигурой сразу двух конфликтов внутри команды.

Сначала Базур на одной из тренировок повздорил со своим одноклубником Джеем-Роем Гротом. А уже после того, как он был изгнан с занятия, он в грубой форме высказался и в адрес главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.

"Мы будем обсуждать сложившуюся ситуацию, но рассуждать о сроках его возвращения мы не собираемся, — сказал технический директор клуба Мо Аллах, слова которого приводит Спортбокс.Ru. – Самое главное, что команда сможет сконцентрироваться на предстоящих матчах в тишине и покое".

Напомним, что под руководством Слуцкого "Витесс" после десяти туров занимает третью строчку, набрав 23 очка и отставая от лидирующего "Аякса" на три балла.