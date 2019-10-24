В Эстонии снесли памятник и братское захоронение советских воинов

Посольство России в Эстонии намерено получить объяснения от старейшины волости Ляэне-Нигула по поводу разрушения в поселке Таэбла памятника павшим советским воинам.

Братская могила и памятник появились здесь в 1949 году. В июле 2007-го памятник был украден, позднее его восстановили, а сейчас, как сообщает Sputnik Эстония, здесь работает тяжелая строительная техника, и от захоронения ничего не осталось.

Пресс-атташе посольства России в Эстонии Сергей Тамби сказал, что у наших дипломатов есть информация о произошедшем.

Решение о дальнейших шагах, по словам Тамби, будет приниматься после объяснений от старейшины волости, на территории которой было расположено братское захоронение.