Футбол. Российские юниоры стартовали в отборе Евро-2020 с крупной победы

Юношеская сборная России по футболу взяли успешный старт в отборочной кампании чемпионата Европы 2020 года для футболистов возрастной категории до 17-ти лет. В первом матче российские футболисты нанесли сокрушительное поражение Сан-Марино – 7:0.

У подопечных Станислава Коротаева авторами забитых голов стали Арсен Захарян, Артем Соколов, Виталий Шитов, Гаррик Левин, а еще три мяча на свой счет записал Магомедхабиб Абдулсаламов.

После первого тура команда России занимает первую строчку, набрав три очка. Следом идут Румыния и Швейцария, пока не сыгравшие свой первый поединок, а замыкает таблицу все та же Сан-Марино.