Пираты песчаных карьеров. Нелегальная добыча угрожает жителям Солнечногорского района

В Солнечногорском районе целая деревня может в прямом смысле провалиться под землю. Рядом с домами идет незаконная добыча песка. Карьер с каждым днем становится все больше, и на некоторых участках склоны уже начали обваливаться.

Это похоже на лунный пейзаж. На самом деле — это крупный нелегальный песчаный карьер в Подмосковье. Экологи обнаружили его у деревни Обухово. Шлагбаум, пропускной пункт и круглосуточная охрана. На въезде вереница самосвалов. Водители ждут погрузки.

Судя по объемам добываемого песка, заправляют здесь даже не "генералы", а "маршалы" песчаных карьеров. Со спутника хорошо видно: так территория выглядела еще недавно — леса и луга, а сейчас — пустыня. И она все увеличивается.

"Рейдеры захватили сельхозпредприятие и вместо того, чтобы заниматься сельскохозяйственным производством, они превращают ранее цветущее сельское поселение вот в такой лунно-марсианский пейзаж", — рассказывает председатель экологической организации Дмитрий Трунин.

Экскаваторы не замирают ни на секунду. На проходной водители что-то передают охранникам: то ли деньги, то ли накладные. После этого их пускают внутрь.

Песок, по словам экологов, вывозят на соседние стройки и там продают по 40 тысяч рублей за машину. Тем временем у жителей соседних деревень вода с участков стала уходить в бесчисленные котлованы песчаного карьера.

Администрации Солнечногорска присылала комиссию: установили факт незаконной добычи, материалы передали в областное Министерство экологии. Но новостей оттуда пока нет. А работники карьера добровольно останавливать технику не собираются.

Полицейские тоже приезжали, составили протокол и уехали. А нелегальный карьер продолжает работать.