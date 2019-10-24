Лучшие среди лучших. Бойцы спецназа боролись за право носить краповый берет

Их лица спрятаны под масками, у них нет права на ошибку. Их будни — спасать и защищать жизни людей. Сегодня свой профессиональный праздник отмечает спецназ России. Причем этот день особый для всех подразделений специального назначения, независимо от причастности к тому или иному силовому ведомству.

Самый суровый экзамен российского спецназа. Лучшие из лучших: 32 претендента на краповый берет выдвигаются на марш. Впереди 6 бесконечных часов. Условия одинаковые для всех, кто в строю. От рядового до полковника.

Тяжелейшее испытание даже для подготовленного человека: кросс бегом, ползком, вплавь. Бойцы спецназа каждое препятствие преодолевают в полной боевой выкладке: автомат, бронежилет, противогаз, каска. Общий вес снаряжения — 20 килограммов.

После очередной водной преграды у бойцов сводит мышцы. Помогает лишь нашатырь в руках инструкторов. После команды "газы", второе дыхание открывается не у всех. Офицеры спецназа, сошедшие с дистанции, едва сдерживают эмоции.

"Это все не более шести часов продолжается, а мы прекрасно знаем события, которые продолжались не только сутки, но и недели, когда наши бойцы спецназа выполняли задачи. Поэтому это все нормально, для них стандарт", — рассказывает председатель совета краповых беретов Росгрвардии Василий Семин.

Заключительная часть — рукопашная: изнуренные претенденты 12 минут бьются с тремя свежими инструкторами. Испытание, выдержать которое до конца удается единицам. В этот раз прошли лишь 5 спецназовцев.

Ежедневные тактические занятия даже для опытных бойцов спецназа тоже традиция. Навыки бойцы спецназа регулярно используют в ходе проведения различных спецопераций.

Бойцы признаются: реальной работы в последнее время меньше, чем в начале двухтысячных. Но это не повод расслабляться. "Витязь", "Альфа", "Вымпел" — российские подразделения спецназа всегда в боевой готовности.