Джонсон предложил британскому парламенту досрочные выборы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Палату общин согласиться на проведение досрочных выборов 12 декабря 2019 года вместо запланированного 2022 года.

Как передает телеканал "Россия 24", глава британского кабинета министров полагает, что это единственный способ вывести страну из политического кризиса.

Он заявил, что Евросоюз хочет перенести Brexit с 31 октября на более поздний срок, чего лично он не хочет.

23 октября подобное мнение высказал председатель Европарламента, подчеркнув, что Евросовету следует разрешить Великобритании продлить сроки выхода из ЕС. 22 октября Палата общин британского парламента отказалась рассматривать новый законопроект о Brexit за три дня, как требовал от нее Джонсон.

Ранее газета The Times проинформировала мировую общественность о том, что Европейский Союз готов подождать с Brexit как минимум до февраля 2020 года.