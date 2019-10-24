Лавров обсудил с главой МИД Турции реализацию договоренностей по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ход реализации меморандума, подписанного по итогам встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает "Интерфакс", главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить координацию усилий для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии.

Также Лавров обсудил по телефону сирийскую проблематику с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Стороны согласились, что важным шагом было бы начало работы Конституционного комитета под эгидой ООН.



Встреча Путина и Эрдогана состоялась в Сочи 22 октября. По итогам переговоров, которые продолжались более 6 часов, был подписан меморандум. Президенты договорились, что север Сирии будут патрулировать российские военные, а курдские формирования должны отойти от границы на 30 километров вглубь страны.