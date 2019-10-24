Андрей Рублев – в четвертьфинале теннисного турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублев успешно решил задачу по выходу в 1/4 финала турнира в австрийской Вене. В матче второго круга третья ракетка России одержал победу над представителем Южной Кореи Чон Хеном.

В первом сете россиянину пришлось со своим соперником непросто. По ходу партии 22-летний Рублев шел вровень по геймам, но смог-таки пересилить корейца и выиграть 6:4. А во втором сете борьбы не получилось – российский теннисист отдал Хену лишь два гейма и выиграл партию (6:2), а с ней и матч.

На корте теннисисты провели 1 час 7 минут.

За путевку в полуфинал венского турнира Рублев поспорит с итальянцем Маттео Берреттини – третьим номером посева. Накануне он в своем матче второго круга обыграл болгарина Григора Димитрова (7:6, 7:6).

Матч Берреттини – Рублев состоится 25 октября.