Абызов рассказал, что его сын был вынужден уехать в США

Сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США. Об этом он сам рассказал во время судебного заседания.

По его словам, ему не предоставили свидания родственниками и гражданской супругой. Позвонить ему удалось только один раз. Активы Абызова были арестованы из-за уголовного дела, поэтому он не может выплачивать алименты на детей.

"В результате мой средний сын мог быть изъят органами опеки. Он вынужден был уехать в США", — сказал Абызов.



Как сообщает РИА Новости, Абызов сказал, что ни разу ему не было предъявлено обвинение по поводу хищения акций, и ни разу по этому поводу он не был допрошен.

"Вы хоть режьте, хоть убивайте, не понимаю суть предъявленных мне обвинений. Я не понимаю сути происходящего", — подчеркнул он.

Также он сообщил, что не собирается бежать. По его мнению, потенциальный ущерб составляет 350 тысяч рублей.

Абызова задержали 26 марта. Он обвиняется сразу по четырем статьям УК РФ – "Мошенничеств", "Организация преступного сообщества", "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", "Легализация денежных средств". По мнению следователей, в 2011-2014 годах Абызов вместе с подельниками похитил 4 миллиарда рублей у производителей и поставщиков электроэнергии в Новосибирской области. Абызов не признает своей вины ни по одному из обвинений.