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24 октября 201920:48 Александр Христенко

Вся Африка в Сочи: исторический саммит завершен

Вся Африка в Сочи: исторический саммит завершен

Россия и страны Африки будут содействовать построению более справедливой системы международных отношений. Об этом говорится в итоговой декларации саммита "Россия — Африка", который завершился в Сочи. Историческая по своим масштабам встреча продолжалась два дня, и работа не ограничивалась только дискуссиями. На экономическом форуме подписаны соглашения более чем на 800 миллиардов рублей, а для дальнейшей координации отношений стороны создадут форум партнерства. В своем выступлении Владимир Путин назвал Африку одной из важных опор многополярной системы мира. Как эту опору укрепить, и что для этого готова делать Россия?

- Как называется столица Сьерра-Леоне? Не понимает мой акцент!

Не на все вопросы еще были получены ответы, а потому и во второй день саммита "Россия — Африка" продолжилось активное общение. Огромный потенциал — при этом все понимают, что это сложный, разнообразный континент.

Йоруба, руанда, малагасийцы, арабы, зулусы: в Африке более ста крупных народов, всего же несколько тысяч — всех не перечесть. Но точно известно, что сегодня в Сочи на совместном фотографировании с Владимиром Путиным будут представлены лидеры практически всех стран африканского континента.

Первые лица, кажется, сегодня стали еще более расположены друг к другу. Позитивное настроение чувствовалось во всем. Сыграло роль и наше традиционное гостеприимство. Накануне лидеров стран Африки угощали оладьями с черной икрой, для них устроили и концерт.

"Надеюсь, что вчерашний вечер вам понравился. Мы хотели показать выступлением наших артистов душу России, русского народа", — говорит Владимир Путин.

"Нам вчера был оказан шикарный прием! Мы хотели танцевать!" — говорит президент республики Мали Ибрагим Бубакар Кейта.

Радушный и исключительно уважительный подход к гостям Россия продемонстрировала и во время пленарного заседания. Изначально было предусмотрено, что высказаться сможет каждый из полусотни участников. О том, что отведенные на речь четыре минуты истекли, вежливо напоминали колокольчиком. Хотя у многих, конечно, наболело — терроризм, этнические конфликты, пиратство, бедность.

"Жак Ширак — да упокоится его душа с миром — говорил во время саммита в Йоханнесбурге: "Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону". И по-прежнему, даже 17 лет спустя, эта фраза до сих пор актуальна", — говорит президент Коморских островов Ассумани Азали.

Но со стороны современных западных политиков вместо помощи — грубое вмешательство. "Арабская весна" и бомбардировка Ливии Западом стали настоящим потрясением для Северной Африки.

"Неизменно следуем принципу "африканским проблемам — африканские решения", — говорит президент РФ. — Считаем правильной постановку африканцами вопроса о финансовом содействии их миротворческим усилиям за счет начисленных взносов в бюджет ООН".

"Мы осознаем все те проблемы, которые стоят на пути стабилизации ситуации в Африке. Возможно, наши амбициозные планы прекратить конфликты к 2020 году являются сейчас одним из самых важных шагов. Мы основываемся на принципах международного права и невмешательства во внутренние дела других стран", — говорит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

На Россию смотрят с особой надеждой — как на миротворца. У всех перед глазами пример того, как Москва урегулирует ситуацию в Сирии. Да и историю XX века на африканском континенте отлично помнят — прочувствовали на себе.

"История отношений между Африкой и Россией восходит к периоду борьбы за освобождение африканских народов от колониального ига. Многосторонняя поддержка СССР в 60-е годы была определяющим фактором в деколонизации континента. Африка никогда не забудет этого исторического вклада России", — говорит президент Республики Чад Идрис Деби.

Сегодня другая беда — до 30 процентов ВВП многие страны тратят на безопасность.

Россия уже делится опытом — обучает полицию, армию. А потому даже чиновник министерства транспорта Конго привычным движением передергивает затвор Калашникова.

- Как вам новая модель?
- Отлично, легкий!

Чтобы посмотреть на новые модели бронетехники и подержать в руках модернизированные образцы российского оружия, в кулуарах выстраиваются очереди. В Африке продукцию российского ВПК ценят за простоту, надежность и эффективность.

- Я — Рэмбо. Чувствуешь себя героем! Это новые русские технологии — покончить со всеми врагами в мире.

Богатейший с точки зрения полезных ископаемых континент — но большинство стран до сих пор живут в нищете. Причин много, но во время саммита чаще всего говорили о, по сути, колониальной экономической политике многих западных компаний.

"За четыре года нефтяные и горнорудные компании заработали около 42 миллиардов долларов, а в бюджет страны попало только 6. Нам не хватает пересмотра этой политики на благо народа. Средства массовой информации в унисон поддерживают западную повестку, обходят стороной эту проблему. Такой лицемерный взгляд не помогает нам!" — говорит президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

"Как ни покажется странным, но и сама Россия в конце 90-х — начале 2000-х годов столкнулась с этими вопросами и проблемами, особенно в рамках так называемых концессионных соглашений. Но мы решили эти проблемы с нашими партнерами. Я думаю, что когда все задумаются о том, чтобы это распределение должно быть справедливым и в отношении инвесторов, и в отношении тех стран, где они работают, то найти эти решения всегда можно — при доброй воле", — отмечает Путин.

Эту добрую волю со стороны России на континенте чувствуют — к примеру, в Кении, где каждый десятый врач получил диплом российского или еще советского вуза. Путин провел переговоры с президентом страны, Сейчас в Кении обсуждают возможность строительства российской АЭС. На стенде Кении в кулуарах предлагали попробовать местный отменный кофе и гадали, как пройдет встреча.

- Как к Путину относятся?
- Уважают.
- А как к Трампу?
- Не особенно.

Во многих странах в Африке работают специалисты Росгеологии. Теперь их можно будет встретить чаще — в рамках форума подписаны соглашения еще с четырьмя странами. Выгода и африканским партнерам, и России.

"Это прямой экспорт услуг — поставлена задача президентом роста экспорта, одна из задач — рост экспорта услуг. Геологоразведка — это экспорт услуг, — говорит генеральный директор — председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков. — Заключаем контракты, но, кроме прочего, очень важны и российские компании, ведь многие добывающие компании идут в Африку, для них мы хороший партнер с точки зрения качественной геологической информации".

Маврикий, к примеру, демонстрирует феноменальные успехи в создании условий для бизнеса.

"Господин президент, должен вам заметить, что вы ведете себя нескромно. Вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е. А Россия с 31-го как раз на 28-е — мы заняли ваше место. Но, если сказать серьезно, то мы вас, конечно, поздравляем с этим. И не только с этим, а с вашими успехами в целом", — говорит Путин.

У российского президента сегодня продолжился марафон двусторонних переговоров. Семь отдельных встреч. Президенту Алжира Путин пожелал преодолеть сложности переходного периода — там из-за массовых протестов уже два раза переносили президентские выборы. Встреча с лидером Анголы — Россия завершила поставки стране истребителей Су-30К, Кроме того, вместе с российской компанией "Алроса" Ангола планирует нарастить добычу алмазов. В присутствии лидеров России и Египта сегодня был подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Африканским союзом.

"Встреча была деловой, но в то же время очень дружеской, если не сказать душевной. Мне было сегодня очень приятно, когда один из участников нашей дискуссии все свое выступление сделал на русском языке, причем практически без акцента", — говорит президент РФ.

Стороны действительно зачастую говорили на одном языке. Неоценимую помощь в подготовке форума оказал Египет.

"Сегодня многие говорили о новом этапе, новом качестве отношений между Россией и Африкой. С этим я не могу не согласиться, и это должно быть основано на общих ценностях. Мы едины в поддержке таких ценностей, как справедливость, равенство, уважение права народов самостоятельно определять свою судьбу, — говорит Путин. — И в завершение хочу поблагодарить президента Сиси за его поддержку. Кроме всего прочего, как видите, на протяжении целого дня он сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что это часть моих обязанностей, конечно. Большое вам спасибо!"

На родину лидеры африканских стран увозят подписанные соглашения и более 300 предложений от России в области медицины, энергетики, недропользования. На память об этих встречах в Сочи останется специально отчеканенная монета. Но сегодня договорились, что форум "Россия — Африка" станет регулярным. Новая встреча — через три года.

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