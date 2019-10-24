Киев готов на любые переговоры, чтобы вернуть себе Крым

Украина готова к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала официальный представитель МИД Украины Катерина Зеленко.

Она подчеркнула, что именно Киев согласно Конвенции ООН по морскому праву имеет право осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в водах, примыкающих к Крыму, а не Россия.

В марте 2014 года после смены власти на Украине вошел в состав России после регионального референдума. Киев итоги плебисцита не признал, считая полуостров своей, временно оккупированной территорией. Страны Запада считают действия Россией аннексией полуострова, введя против нее экономические санкции. РФ заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, он принадлежит ей.