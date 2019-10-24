Кики Бертенс стала первой полуфиналисткой WTA Elite Trophy

В китайском Чжухае проходит альтернативный итоговый турнир года Женской теннисной ассоциации. В нем принимают участие 12 спортсменок из так называемого "второго эшелона" лидеров WTA. Первой полуфиналисткой стала голландка Кики Бертенс, выигравшая свою группу.

Бертенс играла с хорваткой Донной Векич и украинкой Даяной Ястремской в группе под названием "Азалия". Голландка выиграла и у представительницы Хорватии (7:6, 6:2) и у украинки (6:4, 6:3). Из каждой группы в полуфинал выходит только одна лучшая теннисистка. Состязания в группах "Камелия", "Роза" и "Орхидея" не завершены.