Италию, Испанию и юг Франции захлестнули наводнения, есть жертвы

Наводнения захлестнули Европу. Из-за проливных дождей юг Франции ушёл под воду.

Как передает телеканал "Россия 24", из зоны бедствия уже эвакуированы более десять тысяч человек.

Всего за несколько часов вода поднялась более чем на метр. В результате реки вышли из берегов. Бурлящие потоки уносили все на своем пути. По последним данным три человека погибли. Есть сообщения о пропавших без вести. Во многих районах прервано движение поездов, в том числе и с соседней Испанией.

Наибольший ущерб стихия нанесла населенным пунктам в Каталонии. Большая вода разрушила участки дорог и строения. Пока известно об одном погибшем и пяти пропавших без вести. Около 25 тысяч домов остались без света.