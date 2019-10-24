Два гола Сошникова помогли "Салавату Юлаеву" переупрямить "Витязь"

Матчем в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и подмосковным "Витязем" стартовал очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Основное время не выявило победителя, а в овертайме хозяева забили победный гол – 2:1.

Юлаевцы неплохо начали игру, постепенно захватили инициативу и на 12-й минуте Свешников открыл счет. В первом периоде казалось, что хозяева вскоре забьют еще, но этого не случилось, а вторая 20-минутка уже была равной. В начале третьего тайма Гребенщиков счет сравнял, и большего соперникам добиться не удалось. Но в дополнительное время тот же Сошников принес "Салавату" победу.