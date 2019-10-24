Ажурный дом в Москве нуждается в защите от вандалов-арендаторов

Экстренная реставрация необходима знаменитому Ажурному дому на Ленинградском проспекте. Памятник экспериментального жилищного строительства 40-х годов стремительно разрушается. Его изящный резной фасад изрыт глубокими дырами от многочисленных навесных конструкций.

Его называют Ажурный — из-за витиеватых бетонных решеток. Но к кружевам на фасаде легендарного дома теперь добавились отверстия, совсем не отличающиеся изяществом.

"Это действительно от кондиционеров, потому что в конце прошлого года, я так понимаю, это помещение арендовала одна торговая сеть, которая для своих целей навесила огромные уличные коробки кондиционеров", — рассказал Владимир Самарин, местный житель.

Фасад, словно после обстрела — автографы многочисленных арендаторов: тех что были и съехали и тех, что остались. Не Ажурный, а дуршлаг — так теперь называют дом местные жители.

"Не дрогнула ли рука у вас дырявить фасад памятника? — У меня нет, я его не дырявила, к сожалению, вернее к счастью", — говорит девушка.

Дом построили в 1940-м по проекту архитектора Андрея Бурова. Трудно поверить, но здание — первый образец экономичного блочного строительства. Такой видели Москву будущего. Не случилась — вмешалась война. Но принцип применяется до сих пор.

"По его системе блочной потом собирались все блочные дома в России. На самом деле он придумал простенок, вот эта разрезка фасадов — все это придумал он. Блоки на заводе заранее готовились, причем зимой, летом и так далее, вот эти поверхности создавались именно там, потом просто собирались на месте", — пояснил Борис Уборевич-Боровский, архитектор.

На расстоянии фасад кажется мраморным. Такой эффект получался после добавления краски в бетон — тоже новаторство. Как и идея, что дом должен быть социальным сообществом. Внутри — широкие лестницы, холлы и коридоры. Тут даже столы накрывали на свадьбы.

"У детей были соревнования. — Прямо здесь? – Да, да мне говорили, что даже шведская стенка где-то здесь была можно было утром гимнастику делать", — рассказывает местная жительница.

А вот квартиры были маленькие. Кухня всего четыре метра. Готовить на ней и не предполагалось — есть жильцы должны были в ресторане.

Чтобы сходить в магазин, или, например, в прачечную жителям этого дома даже зимой верхняя одежда была не нужна. Сделать они это могли буквально в тапочках. Вот здесь был проход, ведущий прямо в гастроном.

Все происходящее с домом сегодня, огорчает его жителей. Они требуют убрать следы деятельности современных магазинов, салонов и офисов.

"В случае, если указанные вывески не соответствуют утверждённой концепции, они безусловно подлежат демонтажу", — отметил Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы.

А вот отверстия на стенах останутся до капитального ремонта. Он запланирован уже на следующий год.