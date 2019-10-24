Абызову продлили арест на три месяца

Басманный суд Москвы продлил до 25 января срок содержания в СИЗО бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Таким образом, ходатайство следствия было удовлетворено.

Следователь по особо важным делам Сергей Степанов пояснил, что по делу необходимо провести экспертизы, запросить и изъять документы из иностранных компаний. Кроме того, у Абызова есть шенгенская и американская визы. Поэтому ему нельзя назначать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Прокурор полностью поддержала следователя.



Ранее суд оставил под арестом бывшего гендиректора бизнес-группы "Ру-Ком" Николая Степанова и председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова, а также других фигурантов.

Абызов обвиняется сразу по нескольким статьям — мошенничество, организация преступного сообщества, незаконная предпринимательская деятельность и отмывание денег. Следователи считают, что Абызов, будучи министром, продолжал заниматься бизнесом и заработал за это время 32 миллиарда рублей. Экс-министр себя виновным не считает.