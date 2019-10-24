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24 октября 201921:21

Загоревшаяся фура перекрыла въезд в Щербинку

Загоревшаяся фура перекрыла въезд в Щербинку

ЧП в Новой Москве: в Щербинке на съезде с Симферопольского шоссе загорелась фура.

По словам очевидцев, грузовик врезался в дорожный ограничитель высоты, не пройдя по габаритам. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар потушили, но большегруз все еще остается на дороге. Движение организовано по одной полосе в обоих направлениях поочередно. Практически весь район стоит в глухой пробке.

Центр организации дорожного движения в Москве рекомендует пользоваться объездными путями, чтобы попасть в Щербинку.

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