Песков: на переговорах с Анкарой Москва учитывала интересы Дамаска

Россия, работая с Турцией по меморандуму по сирийскому урегулированию, исходила из того, что достигнутые договоренности должны соответствовать интересам Дамаска.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что переговоры руководителей президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Реджепа Эрдогана в Сочи были очень сложными, отметив, что Анкара преследует в САР свои политические цели.

Песков напомнил, что Россия — единственная сторона, которая законно имеет свои вооруженные силы на территории Сирии и поэтому она не могла на переговорах игнорировать интересы официального Дамаска.

Он заявил, что достигнутые договоренности соответствуют интересам и стран Европы, поскольку создается заслон от проникновения туда террористических элементов и потоков беженцев.

22 октября 2019 года Путин и Эрдоган подписали меморандум, согласно которому обе стороны подтвердили территориальную целостность Сирии. При этом Анкара останавливала военную операцию на севере САР, а Москва выдвинула подразделения своей военной полиции к сирийско-турецкой границе.