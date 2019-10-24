Власти США подали иммиграционное уведомление на Марию Бутину

Иммиграционно-таможенная служба при американском Министерстве внутренней безопасности подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину. Речь идет о передаче Бутиной этому ведомству для ее содержания под стражей до момента депортации в Россию.

По сообщению иммиграционной службы, там "будут добиваться депортации россиянки после того, как она завершит отбывать наказание". Конкретные процедуры депортации из соображений безопасности не обсуждаются до успешного возвращения высылаемого лица на родину, передает ТАСС.

По словам официального представителя Бутиной в Москве Александра Ионова, накануне она звонила ему и рассказала, что подписала документы на освобождение из тюрьмы. Документы на депортацию из США Бутина подписала еще месяц назад. В Москве ее ждут, добавил Ионов.

По его словам, Марию Бутину выпустят из тюрьмы 25 октября в 8 утра по местному времени (13:00 по Москве), а затем перевезут в один из городов США, откуда отправят в Россию. Не исключается, что ее депортируют на родину из Нью-Йорка. Сколько времени понадобится для этого, представитель Бутиной пока не знает.

"Если все будет хорошо, и новых обвинений ей не предъявят, мы планировали, что в течение трех дней она вылетит оттуда", — сказал он.

По словам американского адвоката Алексея Тарасова, защитника россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, билеты на рейс для депортируемых обычно покупает американская иммиграционная служба, но только до первого города страны прибытия. Бутину, по мнению Тарасова, скорее всего отправят прямым рейсом из США в Россию.

Документы высылаемых лиц как правило хранятся у капитана воздушного судна для передачи в правоохранительные органы страны назначения. После депортации Бутиной могут ограничить въезд в США. Срок ограничений может быть разным — от пяти лет до 20, если совершено преступление. Возможен и пожизненный запрет.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года и позднее осудили по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом. Срок заключения Бутиной истекает 25 октября. В настоящее время она находится в тюрьме в Таллахасси (штат Флорида, США).