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24 октября 201922:15

Чемпионат КХЛ. "Спартак" выиграл у "Торпедо" гостевую встречу

spartak.ru

Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде местное "Торпедо" принимало московский "Спартак". Два старожила высшего национального дивизиона выдали весьма интересный матч, в котором успех был на стороне гостей – 3:1.

При этом автозаводцы лучше начали матч и на 14-й минуте Ураков открыл счет. В ту минуту никак не верилось, что это был первый и последний успех хозяев. Но в дальнейшем при в целом равной игре "Спартак" лучше распорядился своими шансами. Даугавиньш, Хохлачев и Ганзл перевернули результат встречи в пользу "красно-белых".

Результаты других матчей игрового дня: ЦСКА – "Йокерит" – 0:3, "Локомотив" – "Барыс" – 3:2 ОТ, "Северсталь" – "Нефтехимик" – 1:2 ОТ.

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