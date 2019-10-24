Чемпионат КХЛ. "Спартак" выиграл у "Торпедо" гостевую встречу

Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде местное "Торпедо" принимало московский "Спартак". Два старожила высшего национального дивизиона выдали весьма интересный матч, в котором успех был на стороне гостей – 3:1.

При этом автозаводцы лучше начали матч и на 14-й минуте Ураков открыл счет. В ту минуту никак не верилось, что это был первый и последний успех хозяев. Но в дальнейшем при в целом равной игре "Спартак" лучше распорядился своими шансами. Даугавиньш, Хохлачев и Ганзл перевернули результат встречи в пользу "красно-белых".

Результаты других матчей игрового дня: ЦСКА – "Йокерит" – 0:3, "Локомотив" – "Барыс" – 3:2 ОТ, "Северсталь" – "Нефтехимик" – 1:2 ОТ.