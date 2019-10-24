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24 октября 201922:35 Антон Подковенко

Бежав из под домашнего ареста, Сергей Гаврилов фактически признал свою вину

Бежав из под домашнего ареста, Сергей Гаврилов фактически признал свою вину

Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу. То есть, на арест, причём заочный. Таковы итоги сегодняшних слушаний в Люблинском суде Москвы по делу 26-летнего Сергея Гаврилова, который ранее бежал из-под домашнего ареста.

Напомним, кто это вообще такой. По данным следствия Гаврилов сыграл важную роль в организации экстремистского сообщества, будучи участником его так называемого "Верховного совета". С целью совершить "революционные действия" и "спровоцировать насильственные столкновения".

История давняя, достаточно громкая. Не в последнюю очередь стараниями людей с прекрасными лицами. По версии которых, все фигуранты заведомо невиновны и стали жертвами спланированной провокации. Вот только тут налицо странные нюансы. Ведь тот же Гаврилов мог бы бороться за свои права в законном порядке. А вместо этого, как видно, предпочёл удрать.

Вот так выглядит стандартный электронный браслет для домашнего ареста. Крепится на руку или на ногу. Ремень из резины, на нём датчик. Сергей Гаврилов ремень, похоже, срезал.

"Да, его нашли разрезанным. Взял ножницы и просто перерезал ремешок. Так как браслет имеет синтетическую основу, то разрезать его не представляет какого-то особого усилия, это не кандалы. Скорее всего, его кто-то ждал, на какой-то машине, как-то его вывозили, может, в багажнике, может, ещё как-то. Это была подготовленная, в общем-то акция", — сообщил Валерий Максименко, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний.

Оперативники тут же выехали по адресу, но Гаврилова и след простыл. Пишут, выехал из России через Белоруссию. Или просто вышел.

"Мы с Белоруссией единое Союзное государство, у нас общее открытое пространство – есть КПП на главных въездных и выездных трассах, где проверяют в основном автомобили – если человек идёт пешком по лесу или как-то ещё, ну кто его там будет ловить с собакой?", — отметил Максименко.

В итоге, как предполагают некоторые СМИ, Гаврилов сбежал на Украину, через пункт пропуска "Сеньковка". Хотя информация во всех базах данных должна быть, что он арестован.

"В базу человек попадает очень долго. У них тысячи бумаг, у обычных клерков, поэтому, когда клерк внесёт в базу – сейчас, через месяц, через два, через три, через полгода – неизвестно", — сообщил Виталий Завертнев, адвокат.

Госпогранслужба Украины сообщила о "26-летнем гражданине, который попросил политического убежища". Сказал, что в России преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

"Поступила определённая информация, что это Сергей Гаврилов. Официально украинская сторона пока не подтвердила", — рассказала Алла Фролова, координатор правозащитного проекта "ОВД-Инфо".

Неудивительно, что Гаврилов сбежал именно на Украину. Миграционное законодательство там настолько лояльное, что страна стала прибежищем для разного рода радикалов. Другие фигуранты дела, по которому проходит Гаврилов, целая группа экстремистов, где он состоял, даже вены себе резали показательно прямо в Люблинском суде.

Так называемые либералы им аплодировали и в соцсетях, и в прессе: мол, вот до чего доводит российская Фемида якобы невинных граждан.

"Пытаются очень часто оправдать действия так называемых ребят, которые входили в эту группу – то, что это были по сути дети, мальчишки, похожие на божьих одуванчиков, но всё диаметрально противоположно. Деструктивная секта, которая своей целью ставила изменения конституционного строя. Побег Сергея Гаврилова на Украину — это не панацея окончания уголовного преследования вот этой преступной группы", — говорит Олег Иванников, директор благотворительного учреждения "Право и порядок", подполковник запаса МВД РФ.

За побег из-под домашнего ареста до четырёх лет тюрьмы могут дать. Это плюс к тому, что Гаврилов был арестован за экстремизм. Но главное, что, разрезав ремень браслета, он, фактически, признал свою вину.

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