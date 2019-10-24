Баскетбольный "Зенит" не смог дома одолеть "Панатинаикос"

Матчем в Санкт-Петербурге между местным "Зенитом" и греческим "Панатинаикосом" стартовал 4-й тур регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Хозяева на протяжении трех четвертей сохраняли интригу, но в концовке игроки "Пао" взвинтили темп и выиграли встречу со счетом 89:79.

Первая четверть дала небольшое преимущество гостям (22:20), но было видно, что "Зенит" не собирается сдаваться на милость именитому сопернику. Вторые 10 минут (18:18) это в целом подтвердили. И хотя в третьей четверти греки оторвались еще на 3 очка (25:22), интрига в целом сохранялась. Но в заключительном отрезке игры сказался класс гостей и они победили в четверти (24:19) и в матче.