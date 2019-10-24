Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в ближайшее время, уверен замминистра иностранных дел России Михаил Богданов. По его словам, работа на этом направлении ведется и "в ближайшее время все будет хорошо".

В беседе с журналистами по итогам завершившегося в Сочи форума "Россия — Африка" Богданов отметил также, что ведется работа и в сфере проверки безопасности египетских аэропортов.

Воздушное сообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского самолета над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение, напоминает РИА Новости. Чартерных рейсов на курорты Арабской Республики пока по-прежнему нет.

Египетские аэропорты, в Каире, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, посетили несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Египетская сторона уже частично реализовала внесенные ими предложения по улучшению мер безопасности.