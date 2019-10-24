В Чехии осквернены сразу два памятника погибшим советским солдатам

Два памятника воинам Красной армии, погибшим при освобождении Чехословакии от нацистов, были осквернены в течение суток в Чехии.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в российском посольстве в Праге.

Сообщается, что неизвестные вандалы облили красной краской мемориалы погибшим советским бойцам на северо-востоке страны в городе Острава и на юго-востоке Чехии в городе Брно.

В посольстве отметили, что действия хулиганов на фоне в целом бережного и уважительного отношения чехов к памяти красноармейцев выглядят попыткой ухудшить российско-чешские отношения.

Руководство Остравы и Брно осудило осквернение мемориалов. Полицией ведется поиск злоумышленников, против которых, как ожидается, будут возбуждены уголовные дела. Памятник в Брно уже приведен в надлежащий вид.