Лига Европы. "Манчестер Юнайтед" выиграл в Белграде у "Партизана"

В футбольной Лиге Европы проходят матчи третьего тура групповых состязаний. В группе "L" сербский "Партизан" в Белграде принимал английский "Манчестер Юнайтед". Все решил один гол гостей на исходе первого тайма. 1:0 – победа манкунианцев, которые лидируют в этом квартете.

Стоит отметить, что эта победа стала для "МЮ" первой в серии из семи последних по времени матчей во всех турнирах. Успех гостям в столице Сербии принес гол Марсьяля, который на 43-й минуте реализовал пенальти. Стоит сказать, что англичане не имели подавляющего преимущества. Впрочем. Обе команды весьма неважно распорядились своими не слишком большими шансами на гол.

В этой же группе голландский АЗ дома разгромил казахстанскую "Астану" – 6:0. В квартете лидирует "МЮ", набравший после первого круга 7 очков. У голландцев – 5 турнирных баллов, у "Партизана" – 4, "Астана" проиграла все три встречи.

Результаты других матче третьего тура группового этапа Лиги Европы: "Янг Бойз" (Швейцария) – "Фейеноорд" (Голландия) – 2:0, "Сент-Этьен" (Франция) – "Александрия" (Украина) – 1:1, "Рома" (Италия) – "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) – 1:1, "Порту" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 1:1, "Слован" (Словакия) – "Вулверхэмптон" (Англия) – 1:2.