Виктор Гончаренко: играем первый тайм и проваливаемся во втором

Наставник футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы от венгерского "Ференцвароша" (0:1) посетовал, что армейцы в последних играх хорошо проводят первый тайм, но проваливаются во втором.

"Сегодня у нас продолжение того, что у нас есть очень часто во многих матчах – мы очень хорошо проводим первый тайм и очень плохо играем во втором, — цитирует главного тренера "красно-синих" официальный сайт ЦСКА. – Снова было то же самое. Наверное, те моменты, которые мы создали, должны были реализовать. И можно было решить исход матча еще в перовые 45 минут".

"Путем тренировок, конечно, можно улучшить завершение атаки, но не коренным образом. Тут, скорее, роль играет психология: когда ты торопишься, ты видишь маленькие ворота и большого вратаря, а когда спокойно подходишь – большие ворота и маленького вратаря", — так объяснил наставник промахи своих футболистов.

"Важно состояние, в котором ты подходишь к воротам. Если ноги ватные, сложнее реализовать. Тут масса факторов. Но когда ты только восстанавливаешься, наносить много ударов на тренировках не стоит", — признал наставник ЦСКА.

Гончаренко считает, что не стоит ссылаться при поражениях на состояние поля: "Да и невезением тоже не стоит объяснять собственные промахи. Еще раз повторю – у нас систематически в целом второй тайм выпадает".