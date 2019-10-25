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Приговор Марии Бутиной 56 минут назад

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25 октября 201901:19

Мария Бутина вернется в Москву уже в субботу

Мария Бутина вернется в Москву уже в субботу

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется в Москву утром 26 октября.

По словам дипломата, Госдепартамент США после неоднократных запросов российского посольства о процедуре возвращения Бутиной в Россию дал официальный ответ: 25 октября Мария будет переведена из федеральной тюрьмы города в миграционный центр в город Майами, откуда в тот же день вылетит в Москву, ее прибытие ожидается утром 26 октября.

 

Как сообщалось, Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку до весны 2018 года обучалась в университете в Вашингтоне. 5 июля 2018 года она была арестована по обвинению в преступном сговоре для работы в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора. По версии следствия, как минимум, с 2015 года Мария Бутина занималась в США деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США, напоминает "Интерфакс".

В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иностранных агентах и пошла на сделку с прокуратурой. В апреле текущего года она была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США, при этом ей зачли девять месяцев, проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

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