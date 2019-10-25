Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.

Министр обвиняется в мелком подкупе избирателей: по данным местных СМИ, в округе, от которого чиновник избирался в парламент Японии, он преподносил избирателям в подарок дыни, передает ТАСС.

Иссю Сугавара занимал пост министра экономики страны немногим больше месяца, заняв его по итогам масштабных перестановок в правительстве, которые премьер-министр Синдзо Абэ провел в середине сентября. После его отставки министерство возглавит ветеран правящей Либерально-демократической партии Хироси Кадзияма, в прошлом занимавший пост заместителя министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.