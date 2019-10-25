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25 октября 201906:10

Тренер "Краснодара" Матвеев: довольны тем, что остаемся в игре

Тренер футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев после победы "быков" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы над турецким "Трабзонспором" (2:0) был вполне доволен игрой своих подопечных. Однако он признал, что поверил в победу только после второго мяча в исполнении его команды.

"Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — цитирует Матчеева издание Спортс.Ru. – Оставалось не так много времени. При этом мы не задумывались над тем, сколько ведущих игроков было в составе "Трабзона", у нас тоже много ключевых футболистов отсутствовало. Мы играли на победу и мы ее добились".

По словам Матвеева, его команда вполне довольна, что взяла 3 очка в гостях и сохраняет шансы на выход в плей-офф: "Мы рады, что мы остались в игре. Проявив характер и дисциплину, мы добились нужного результата. Начало второго тайма нам особенно удалось, мы забили гол. "Трабзонспор" перехватывал инициативу, но мы довели матч до победы".

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