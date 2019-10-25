Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за пожаров

В связи с лесными пожарами, бушующими в американском штате Калифорния, обязательной эвакуации подлежат не менее 40 тысяч местных жителей.

Крупный природный пожар, которому присвоено название "Клещ", к настоящему времени распространился в округе Лос-Анджелес на площади свыше полутора тысяч гектаров, сообщает РИА Новости.