К Камчатке приближается мощный шторм

В связи с прогнозируемым сильным штормом метеорологи Камчатского края объявили на субботу, 26 октября, экстренное предупреждение на юге Берингова моря и в прилегающей к центральным Алеутским островам северо-западной части Тихого океана, где ожидается опасное волнение.

Также непогода может накрыть центральную часть Берингова моря и сохранится там в течение суток. Скорость ветра в опасной зоне может достигать 24 метров в секунду, а высота волн – десяти метров, что представляет угрозу для небольших и среднего размера судов. Погода начнет улучшаться только в воскресенье, передает ТАСС.