Россия наращивает группировку военной полиции в Сирии

Россия перебросила в Сирию еще около 300 военных полицейских из Чеченской Республики. Согласно подписанному Москвой и Анкарой меморандуму, они будут патрулировать 30-километровую зону на границе с Турцией.

В Министертве обороны РФ уточнили, что авиация также доставила в арабскую республику более двух десятков бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У", передает телеканал "Россия 24".

В ближайшее время новые подразделения приступят к выполнению задач: они обеспечат безопасность мирных жителей и правопорядок на этой территории, а также помогут отводу курдских отрядов от сирийско-турецкой границы. Как отметили в российском оборонном ведомстве, в Сирию были направлены самые подготовленные военные с опытом проведения подобных операций.