Эво Моралес побеждает на выборах президента Боливии

После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Мееса — 36,5 процента. Отрыв в 10 процентов гарантирует победу Моралеса уже в первом туре.

Тем не менее, страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии — соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитической службы ЕС накануне вечером, сообщает телеканал "Россия 24". По их мнению, это восстановит доверие и обеспечит полное уважение демократического выбора народа Боливии.

При этом США и ряд американских государств призвали вообще бойкотировать результат волеизъявления боливийского народа. По их мнению, выборы были нечестными, а их результаты аномальными.