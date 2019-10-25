Авиация Черноморского флота провела учения в Крыму

Силы морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели учения в Крыму, в ходе которых семь истребителей выполняли боевые задачи.

В соответствии с замыслом, самолет-разведчик обнаружил в горах командный пункт условного противника. Для уничтожения цели в небо поднялись экипажи Су-30, Су-27 и Су-24, которые успешно нанесли бомбовый удар. Кроме того, пилоты отработали элементы сложного пилотажа на разных высотах — одиночно и в парах, передает РИА Новости.