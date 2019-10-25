Жертвами нападения боевиков в Мьянме стали двое полицейских

В Мьянме в результате нападения боевиков "Араканской армии" на полицейский конвой погибли, по меньшей мере, двое сотрудников правоохранительных органов, еще пятеро получили ранения. Также пострадали двое гражданских.

Нападение на конвой в составе перевозившего 20 заключенных автозака и полицейской машины произошло в штате западе штата Ракхайн. Группа из десяти боевиков дистанционно привела в действие два взрывных устройства, полицейские открыли ответный огонь. После скоротечной перестрелки нападавшие скрылись с места происшествия, передает ТАСС.

Группировка "Араканская армия" признана властями Мьянмы террористической организацией после того, как в январе текущего года боевики убили 13 полицейских и ранили еще девять. Она действует на территории страны с 2009 года и насчитывает порядка 7 тысяч сторонников.