Ибрагимович не смог вывести "Гэлакси" в полуфинал MLS

За океаном продолжаются матчи плей-офф Главного футбольного чемпионата США (MLS). В ночь с четверга на пятницу состоялось два матча, в одном из которых "Лос-Анджелес Гэлакси" на выезде встречался с земляками из "Лос-Анджелеса". Встреча завершилась победой "негалактических" футболистов – 5:3.

Победу хозяевам поля принес точный удар Диего Росси, а также дубли Карлоса Велы и Адама Диоманде. В составе "галактики" один гол записал на свой счет шведский нападающий Златан Ибрагимович, который близок к уходу в итальянский "Наполи". Помимо него забивали Кристиан Павон и Рольф Фельтшер.

Благодаря этому успеху "Лос-Анджелес" вышел в полуфинал чемпионата, где сыграет с "Сиэттл Саундерс", который накануне обыграл "Реал Солт-Лейк" (2:0).

В еще одном матче дня "Атланта Юнайтед" на своем поле обыграла "Филадельфию Юнион" (2:0). В своем полуфинале она сыграет с "Торонто".