Поиски пропавших рабочих после размыва плотины на реке Сейба продолжаются

Поиски пропавших рабочих в Красноярском крае продолжают. Их судьба остаётся неизвестной после обрушения дамбы. Чтобы их найти, спасатели планируют осушить заводи двух рек. Только после этого можно будет детально проверить территорию. На месте трагедии сотрудники МЧС уже обследовали девять квадратных километров.

Как напоминает ГТРК "Новосибирск", 17 человек при прорыве дамбы погибли, трое считаются пропавшими без вести. Холдинг "Сибзолото" сообщал о 44 пострадавших от размыва плотины на реке Сейба. Хлынувшая в 6 утра 19 октября вода, размывшая каскад дамб, затопила в поселке золотодобытчиков два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек. Работы на месте продолжают практически без остановок.