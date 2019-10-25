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25 октября 201909:45

Девочка упала в канализационный люк в Санкт-Петербурге

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В среду, 23 октября, маленькая девочка, идущая рядом со своей мамой по газону, прошла по канализационному люку и провалилась.

У взволнованной девушки хватило сил отбросить тяжелую крышку люка, и она с помощью подбежавших очевидцев оперативно вызволила своего ребенка.

 

 

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Татарстане, однако по информации издания Kazanfirst, ребенок упал в канализационный люк на юге Петербурга на проспекте Космонавтов.

Официальных комментариев о состоянии девочки не поступало.

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