Девочка упала в канализационный люк в Санкт-Петербурге

В среду, 23 октября, маленькая девочка, идущая рядом со своей мамой по газону, прошла по канализационному люку и провалилась.

У взволнованной девушки хватило сил отбросить тяжелую крышку люка, и она с помощью подбежавших очевидцев оперативно вызволила своего ребенка.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Татарстане, однако по информации издания Kazanfirst, ребенок упал в канализационный люк на юге Петербурга на проспекте Космонавтов.

Официальных комментариев о состоянии девочки не поступало.