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25 октября 201910:15

Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге

Антон Ваганов/ТАСС

В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".

50-летнего Тэрада задержали накануне в аэропорту "Пулково". Он объявлен США в международный розыск за перевозку и сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Американская сторона проинформирована, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции. 15 октября суд в Петербурге постановил выдворить Тэраду из РФ по причине нарушения режима пребывания в стране.

В декабре 2018 года русско-финская правозащитная организация разместила в Facebook обращение матери жительницы Санкт-Петербурга Миры Тэрада (в девичестве Оксана Вовк), где она сообщала о задержании дочери по запросу властей США в аэропорту Хельсинки.

В июле 2019 года женщину экстрадировали из Финляндии. В США ей предъявили обвинение в распространении наркотиков и отмывании денег. Свою вину россиянка не признает.

Известно, что задержанный гражданин США Алета Тэрада являлся мужем 31-летней Миры Тэрада. Он также был фигурантом этого дела, а в России скрывается от американского правосудия, проживая в Петербурге в квартире бывшей жены.

По данным американских СМИ, Мира Тэрада предстанет перед судом присяжных в декабре.

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