Московские врачи спасли украинского политолога Ковтуна от смерти

В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто принимает участие в ток-шоу на телеканале "Россия 1".

О том, что Ковтун чуть не умер, в своем "Инстаграме" рассказал политтехнолог Константин Долгов. Точные причины столь тяжелого состояния политолога неизвестны. По словам Долгова, Ковтун жаловался на боли в ногах, решил попарить их в бане и после этого попал в реанимацию.

"Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю — где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию", — написал Долгов на своей странице.

По его словам, сейчас состояние украинского политолога улучшилось.



Вячеслав Ковтун является частым гостем общественно-политических программ "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Кто против?", "60 минут" и других. Он вступает в конфликт с ведущими и гостями, за что его регулярно выгоняют из студии. Последние два случая произошли в сентябре. Два года назад Вячеслав был гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".