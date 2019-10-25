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25 октября 201910:30

Лидер партии "Британия прежде всего" попал под следствие после визита в Россию

Лидер партии "Британия прежде всего" попал под следствие после визита в Россию

В Великобритании после своего визита в Россию под следствие попал лидер партии "Британия прежде всего" Пол Голдинг.

Представители спецслужб встретили его в аэропорту, допросили и обыскали. Потребовали отдать ноутбук и смартфон для изучения. Получив от Голдинга отказ — отправили его в полицейский участок, где в общей сложности политик провел более 9 часов. Поводом для такого обращения назвали возможную причастность к терроризму. Голдинг выступает против нелегальной миграции и за скорейший выход из Евросоюза.

Во время своего пребывания в Москве Голдинг посетил круглый стол в Госдуме по приглашению ЛДПР, возложил венок к могиле Неизвестного солдата. Также политик дал интервью телеканалу "Россия 24", в котором высказал свое мнение о санкциях, маневрах НАТО в Центральной Европе, а также о Brexit и вышедшей из под контроля миграции.

"В отличие от России, Великобритания — очень маленький перенаселенный остров, где пространства и ресурсов едва хватает собственному населению, в нашей стране миллионы безработных, и мысль о том, что мы должны принимать у себя сотни тысяч эмигрантов со всех уголков света — чистое безумие. Так что, с нас хватит! Миграция продолжалась очень долго, миграция вышла из-под контроля, настало время, чтобы на первое место мы поставили собственный народ и остановили поток иммигрантов. Надеюсь, что если мы выйдем из ЕС, мы сможем замедлить иммиграцию в Великобританию, ведь мы небольшая страна и мы переполнены", — сказал лидер партии "Британия прежде всего" Пол Голдинг.

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