Таксист сбил полицейского на тротуаре в Сочи и врезался в павильон

В Сочи вылетевший на тротуар после ДТП автомобиль такси сбил полицейского, который обеспечивал порядок на завершившемся саммите "Россия — Африка". Камера наблюдения зафиксировала момент страшной аварии.

ДТП произошло около трех часов утра 25 октября на улице Ленина в Адлерском районе курортной столицы России. По предварительным данным, легковушку выпихнул с проезжей части двигавшийся на большой скорости Ford. Автомобиль "Яндекс.Такси" съехал на тротуар, сбил правоохранителя и врезался в стену аптеки, после чего загорелся.

На кадрах видно, как полицейского отбросило вперед, приземлился он на крышу сбившей его машины. Пожар быстро потушили, служителя закона, прибывшего на саммит из Нижнего Новгорода, госпитализировали в тяжелом состоянии. О других пострадавших ничего не сообщается.