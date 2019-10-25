Юный вратарь "Краснодара" включен в сборную недели Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую сборную недели по итогам третьего тура группового этапа Лиги Европы. Место в воротах занял голкипер российского футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов.

20-летний страж ворот "быков" провел выездной матч против турецкого "Транбзонспора" без пропущенных мячей, чем помог своему клубу одержать победу над соперником. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российского клуба.

Сафонов, являющийся воспитанником "Краснодара", стал единственным представителем клубов из России в символической сборной.

Напомним, что по итогам трех проведенных матчей в группе "С" "быки" располагаются на третьем месте, набрав три очка. Первое место занимает швейцарский "Базель" (7 очков), второе – испанский "Хетафе" (6), а замыкает таблицу "Трабзонспор" (0).