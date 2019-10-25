Директора детсада в Нововоронеже два года начисляла зарплату сыну

Директору детского сада №7 Нововоронежа вынесен приговор за мошенничество. В течение двух лет она начисляла зарплату своему неработающему сыну, тем самым она нанесла ущерб детсаду в 110 тысяч рублей.

Как передает "Вести Воронеж" ссылаясь на пресс-службу облпрокуратуры, за мошенничество Валентине Азаровой назначили крупный штраф в 100 тысяч рублей. Суд установил, что с сентября 2016 года по август 2018-го сын женщины, числясь на должности делопроизводителя, при этом не исполняя свои обязанности, получал зарплату. Сама директор, используя служебное положение, заполняла табель учёта рабочего времени, куда вносила заведомо ложные сведения. Затем документы поступали в администрацию Нововоронежа и бухгалтерия начисляла сыну Азаровой деньги.

Дело директора детского сада рассмотрели в особом порядке – без исследования доказательств. Об этом просила сама Азарова. В ходе суда она полностью признала вину и раскаялась в преступлении. При этом она уже полностью возместила причинённый учреждению ущерб, что стало одним из смягчающих обстоятельств при назначении наказания. Как правило, статья о мошенничестве предусматривает до 6 лет лишения свободы. Приговор суда может быть обжалован в течение 10 дней.