Российским истребителям одиннадцать раз пришлось отгонять иностранных разведчиков

Российские силы противовоздушной обороны обнаружили 19 самолетов-разведчиков рядом с государственной границей за минувшую неделю. 11 раз дежурным истребителям пришлось подниматься в воздух, чтобы взять под контроль или отогнать шпионов, которое подошли к воздушному пространству РФ слишком близко, сообщает Минобороны РФ в своем еженедельном отчете.

Так, например, 23 октября рядом с Калининградской областью объявился разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Британии.

Rivet Joint – разведчик американского производства, оснащенный датчиками для обнаружения и идентификации любых источников электромагнитного излучения. К ним могут относиться, например, радиолокационные станции зенитных ракетных систем С-300. На вооружении Королевских ВВС стоят три таких машины.